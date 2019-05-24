Все прошло хорошо – команда Азербайджана по аэробной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана осталась довольна результатом своего выступления в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку в программе аэро-данс. Об этом гимнастки сказали в пятницу Trend. В состав команды Азербайджана, выступающей в программе аэро-данс, входят Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

"Все прошло хорошо. На соревновании мы выполнили все, что делали на тренировках, даже лучше. Мы испытываем замечательные чувства, пока не верится, что нам все же удалось. Впервые Чемпионат Европы по аэробной гимнастике проходит в Баку, и мы понимали свою ответственность, понимали, что должны показать достойный результат", - сказали гимнастки.

Спортсменки рассказали, что некоторые из них пришли в аэробную гимнастику из художественной гимнастики. "Каждый вид гимнастики сложен по-своему, и поэтому мы не можем сказать, что где-то легче тренироваться и выступать", - добавили они.

Члены команды выразили признательность зрителям за поддержку, которую они им оказали.

"Спасибо всем большое, для нас очень важна поддержка зрителей", - подчеркнули гимнастки.

Напомним, что по итогам квалификации команда Азербайджана вышла в финал Чемпионата Европы по аэробной гимнастики в программе аэро-данс.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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