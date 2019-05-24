Стивен Никол: Отказ Мхитаряна от участия в финале Лиги Европы УЕФА в Баку - не потеря

БАКУ/Trend/ - Отказ полузащитника команды «Арсенал» Генриха Мхитаряна от участия в финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку - не потеря.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал комментатор на ESPN FC Стивен Никол.

«В обычных условиях, если любой игрок пропускает европейский финал, - это сокрушительный удар и катастрофа. Потому что в конце карьеры игроку остаются записи игр и воспоминания . Я не уверен, что Мхитарян мог выступить успешно в этой игре. Футбол - большая игра, футбол - важная игра, где все должно быть идеально. А он был не идеален. Если учесть его игры, с тех пор, как он начал играть в «Арсенале», я не думаю, что это будет потерей для команды. Отказ от игры - это неправильное послание. В игру нужно играть. Я рад, что «Арсенал» и «Челси» будут играть. Это правильное решение, на мой взгляд», - сказал он.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Автор: Ляман Зейналова. Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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