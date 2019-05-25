Президент УЕФА поддержал решение провести финал Лиги Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому журналу "Der Spiegel" поддержал решение о проведении финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку, сообщает Trend.

Он также прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Мхитаряна ехать в Баку "из соображений безопасности". Чеферин провел параллель между сказанным Мхитаряном и проведением во Франции «Евро-2016».

«Нам удалось организовать Чемпионат Европы во Франции, ставшей мишенью террористов. Если футбол будут останавливать из-за подобного рода напряженности, то в будущем мы не сможем что-либо организовать», - сказал Чеферин.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

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