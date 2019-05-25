Более 70 молодых болельщиков из Вандсворта приедут в Баку на финал Лиги Европы

БАКУ /Trend/ - Близнецы из Вандсворта (Лондон, Великобритания), 21-летние Фредди и Джейми Виллиерс вместе с более чем 70 друзьями заказали чартерный рейс, чтобы отправиться в Баку на финал Лиги Европы между клубами «Арсенал» и «Челси», сообщает в субботу Trend со ссылкой на swlondoner.co.uk.

По словам Джейми Виллиерса, когда стало известно, что «Арсенал» и «Челси» наверняка будут в финале, его друг заказал чартерный рейс.

Он добавил, что необходимо не только болельщикам давать возможность вживую наблюдать за соревнованиями, но и проводить подобные мероприятия для способствования популяризации футбола во всем регионе.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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