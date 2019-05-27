Госагентство автодорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - Завтра, 28 Мая – в День Республики, и 29 мая в связи с проведением в Баку финальной игры Евролиги УЕФА на автомобильных дорогах ожидается интенсивное движение автотранспорта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно сообщению, ожидается приезд большого количества туристов и гостей в страну, проведение ряда праздничных мероприятий, кроме того, вырастет число выезжающих в регионы и зоны отдыха.

Поэтому с 27 по 29 мая Агентство работает в усиленном режиме. В эти дни организованы круглосуточные дежурства.

Кроме того, создана «горячая линия» Агентства - 012-599-79-75, на которую можно позвонить в случае возникновения экстремальных ситуаций на дорогах.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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