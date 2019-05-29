Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации телепроекта «7 чудес Азербайджана» (ФОТО)

29 мая 2019 00:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Ичеришехер во вторник состоялась презентация нового телевизионного проекта под названием «7 чудес Азербайджана», стартовавшего при совместной поддержке Общественного объединения IDEA и Nature and History Production, сообщает Trend.

Цель первого в Азербайджане проекта «7 чудес Азербайджана» – повышение чувства патриотизма в обществе, сохранение национально-культурного и исторического наследия, исследование спорных фактов истории Азербайджана на фоне исторических памятников эпохи, привлечение внимания к популяризации, защите и восстановлению находящихся на территории нашей страны исторических, культурных и природных объектов.

Кроме того, проект «7 чудес Азербайджана» поставил перед собой цель, популяризируя в стране и за ее пределами исторические, культурные и природные жемчужины Азербайджана, придать импульс развитию местного и иностранного туризма, а также инфраструктуры на данных территориях.

Мероприятие, в котором приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, общественно-политические деятели, представители зарубежных посольств, деятели науки, известные мастера культуры и искусства, запомнилось очень интересными моментами. Особое внимание привлекли исторические атрибуты, использованные в декорировании специально подготовленного пространства, отражающего суть проекта, костюмы, олицетворяющие наши духовные ценности. Использованные в дизайне интерьера макет крепости и крупные скальные камни с изображением людей создавали особый настрой, возвращая в прошлое.

Выступившие на мероприятии руководитель Nature and History Production Хикмет Нагдалиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, директор Института истории НАНА, академик Ягуб Махмудов и председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев поделились мнениями о проекте.

В заключение презентации на сайте www.yeddi.az стартовало голосование проекта «7 чудес Азербайджана».

Затем приглашенные на мероприятие гости послушали выступление ансамбля старинных музыкальных инструментов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фонд Гейдара Алиева организовал церемонию ифтар в Агдамском районе (ФОТО)
Политика 28 мая 16:14
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Детской клинике Национального онкологического центра (ФОТО)
Общество 28 мая 00:56
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации книги под названием "Йога и сила мысли" (ФОТО)
Общество 28 мая 00:23
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки под названием "Шедевры истории" (ФОТО)
Общество 28 мая 00:12
В Центре Гейдара Алиева прошла пресс-конференция, посвященная IV Евразийскому литературному фестивалю фестивалей "ЛиФФт" (ФОТО)
Общество 27 мая 19:28
Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Агсуинском районе (ФОТО)
Политика 25 мая 10:34
Лента новостей
В США один человек погиб в результате торнадо - СМИ
США 00:55
Меркель: лидеры ЕС намерены до июньского саммита определиться с вопросом нового главы ЕК
Европа 00:40
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 28 мая 23:57
Курц надеется по итогам досрочных выборов в сентябре снова стать канцлером Австрии
Европа 28 мая 23:46
Боевики атаковали населенный пункт в сирийской Хаме
Арабские страны 28 мая 23:28
Военный совет Судана готов продолжать диалог о передаче власти, но с участием всех сторон
Другие страны 28 мая 23:05
В Британии разработают технологию по обслуживанию ветряных ферм с помощью роботов
Европа 28 мая 22:58
СМИ сообщили о двадцати погибших в ДТП с микроавтобусом в Мали
Другие страны 28 мая 22:19
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Турция 28 мая 22:08