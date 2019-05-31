Академия наук Азербайджана установила плату за обучение в магистратуре

БАКУ /Trend/ - Годовая плата за обучение в магистратуре по платным местам в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет стоить 1600 манатов.

Об этом на заседании Президиума АН сказал президент НАНА Акиф Ализаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в отличие от прежних лет в этом году в плане приема в магистратуру НАНА предусмотрены платные места: «В этом году мы предложили, чтобы треть плановых мест была платной. Интерес к магистратуре АН вырос, подающие документы – это лица, набирающие высокие баллы. Среди них возникает конкуренция, и бывает так, что некоторые не могут поступить, поэтому в этом году проводится прием и по платным местам».

Президент Академии наук добавил, что в этом году в магистратуре выделено 138 плановых мест, 35 из которых – платные.

Академик также отметил, что в этом году в магистратуре Академии определены новые направления по математической кибернетике, математический физике, физике наночастиц, управлению окружающей средой и т.д. В этом году также запланирован прием на специальности по этим направлениям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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