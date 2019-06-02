Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников

2 июня 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провёл второй тур выпускных экзаменов для 37670 учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Баку, Ширвана и Нахчыванской АР, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам были представлены 90 вопросов закрытого типа по трем предметам.

Для управления экзаменационного процесса, в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, и тщательно наблюдалось за процессом экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкциями, были созданы необходимые условия для того, чтобы ученики продемонстрировали свой уровень знаний.

Обработка над протоколами экзаменов и ответных карточек начнётся с третьего июня. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.

Следует отметить, что была создана Апелляционная комиссия при Государственном экзаменационном центре для рассмотрения связанных с экзаменом заявлений учеников. Апелляционная комиссия будет действовать по адресу: Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского Азиатского Университета). Студенты могут подать заявление в Апелляционную комиссию лично, представив оригинал и копию удостоверения личности, 3-его, 4-ого и 7-ого июня, с 10:00 до 17:00.

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