В Азербайджане девятого июня состоится второй тур выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Девятого июня состоится второй тур выпускных экзаменов на уровне общего (девятилетнего) среднего образования для выпускников общеобразовательных учреждений городов Гянджа, Лянкяран, Нафталан, Шеки, Сумгайыт и районов Абшерон, Агдам, Агсу, Астара, Барда, Биласувар, Дашкесан, Геранбой, Гёйгель, Имишли, Кюрдамир, Огуз, Габала, Саатлы, Сабирабад, Шабран, Шамахы, Самух, Тартар, Хачмаз, Евлах и Зардаб.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), распечатать пропускной лист на экзамен можно, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/

(Текст: Джафар Джафаров)

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