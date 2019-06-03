В Азербайджане будут функционировать около 200 центров социальных услуг (ФОТО)

3 июня 2019 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым первого июня, позволит существенно увеличить число центров социальных услуг реабилитационной направленности для лиц этих категорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, для расширения социальных услуг (услуги дневного ухода, социальной реабилитации, психологической сурдологической и другой помощи), оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения будет выделено пять миллионов манатов.

По социальным заказам минтруда, со стороны НПО, специализирующихся в соответствующих областях, в этом году в городах и районах Азербайджана будет создано 30 центров по дневному уходу и 36 центров по социальной реабилитации общинного типа. Таким образом, число таких центров будет увеличено с 50 до 116.

Также распоряжение Президента создает условия для роста числа центров психологической помощи детям с синдромом Дауна и аутизмом от одного года до 15 лет, центров помощи детям до 15 лет, пострадавшим от бытового насилия, центров по сурдологическим и реабилитационным услугам – от двух до 10 лет.

Благодаря этому распоряжению, число центров социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями зрения будет доведено до трех, число центров по оказанию поддержки родителям по общению с детьми с ограниченными возможностями здоровья – до 10, а для лиц, пострадавших от бытового насилия, будет функционировать не один, а 15 центров.

С другой стороны, это распоряжение главы государства предоставляет возможность создать пять центров дневного ухода за пожилыми людьми, 10 центров профессионально-социальной реабилитации для лиц с инвалидностью и три реабилитационных центра для жертв торговли людьми.

Таким образом, в стране будет функционировать в 3,5 раза больше – около 200 центров по оказанию социальных услуг.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев первого июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Распоряжение Президента Ильхама Алиева позволит существенно увеличить число центров соцобслуживания - минтруда
Общество 1 июня 17:07
В Азербайджане усовершенствуют критерии установления инвалидности
Общество 14 мая 17:40
Предприниматели разместят информацию о вакантных местах в базе данных Минтруда Азербайджана
Бизнес 8 мая 10:55
Агентство по развитию МСБ проводит тренинги в Баку для участников программы самозанятости (ФОТО)
Экономика 7 мая 15:59
В Баку стартовал проект «Строй карьеру с нами» (ФОТО)
Экономика 2 мая 14:52
В этом году из учреждений соцобслуживания Азербайджана в семьи вернулись 7 детей
Общество 30 апреля 12:26
Лента новостей
В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом
Другие страны 16:57
Исламский мир нуждается в новом видении – экс-премьер Турции
Турция 16:52
На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляционные системы
Общество 16:46
В Азербайджане на аукцион будет выставлено 85 объектов госимущества (ФОТО)
Экономика 16:42
Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!
ИКТ 16:30
Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу
Другие страны 16:30
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 16:27
Азербайджанская Лига Смеха представила свой гимн и зажигательный клип (ВИДЕО)
Культура 16:25
В Казахстане продолжается работа по обеспечению сел газом
Бизнес 16:23