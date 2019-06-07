Глава администрации "Ичеришехер": Рестораны и сувенирные лавки могут работать, но только не во вред историческим памятникам

БАКУ /Trend/ - Ни в одной стране нет правил регулирования количества объектов общественного питания в районах исторических памятников.

Это в беседе с журналистами сказал председатель администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Акбаров, сообщает в пятницу Trend .

Глава администрации отметил, что приоритетом в исторических местах является охрана памятников.

"Рестораны, другие объекты общественного питания и сувенирные лавки могут работать в этом районе, но только не во вред историческим памятникам. Рестораны на территориях исторических памятников – нормальное явление», - сказал он.

Акбаров также отметил, что ремонт и реставрация ресторанов, расположенных на улице "Кичик Гала", будут завершены к концу июня:

"Раньше, вдоль крепостной стены функционировали деревянные рестораны. Теперь их заменят конструкции из стекла и металла».

Он подчеркнул, что со временем деревянные конструкции гниют и внешне это выглядит не очень привлекательно.

"Ни в одном из ресторанов не было санитарных узлов. Устарело и оборудование на кухнях. В связи с этим ведутся ремонтные и реставрационные работы, строятся санитарные узлы, заменяется кухонное оборудование. А расстояние между крепостной стеной и железо-стеклянными сооружениями, расположенными вдоль этих стен, определяется Администрацией заповедника. Так как эти конструкции могут подлежать сносу, они отстоят от стены на 40-60 см." - сказал глава администрации заповедника.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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