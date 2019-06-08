В Баку стартовали соревнования по спортивной и акробатической гимнастике (ФОТО)

8 июня 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовали соревнования 26-го первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике и 26-го первенства Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике, сообщает Trend. Соревнования пройдут 8-9 июня.

В соревнованиях по спортивной гимнастике спортсмены проведут борьбу в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши" и "детишки".

В соревнованиях по акробатической гимнастике спортсмены продемонстрируют свои упражнения в возрастных категориях "пре-юниоры", "дети" и "малыши", в составе мужских и женских групп, смешанных пар, женских и мужских пар.

В течение двухдневных соревнований в целом выступят около 100 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Спортивную школу Низаминского района, а также Сумгайыт и Балакян.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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