В Бакинском метрополитене вскоре ожидается важное пополнение

БАКУ /Trend/ - В Баку скоро заработает после реконструкции станция метро.



Об открытии в августе станции метро "Хатаи" объявил зампред ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов, сообщает во вторник Trend.



По его словам, сейчас на станции проводится наладка эскалаторов.



«На станции уже завершилась установка новых эскалаторов. Мы стараемся по возможности быстрее сдать станцию в пользование пассажирам», - сообщил Мамедов.



Он также добавил, что в следующей году завершается строительство еще одной станции метро с условным названием "B3".



«В настоящее время на этой территории продолжаются ремонтно-строительные работы», - сказал заместитель директора метрополитена.

Мамедов также отметил, что в вагонах старого поколения, находящихся в эксплуатации, установка кондиционеров экономически нецелесообразна, ввиду технических особенностей.



(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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