В Бакинском метрополитене вскоре ожидается важное пополнение

11 июня 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку скоро заработает после реконструкции станция метро.

Об открытии в августе станции метро "Хатаи" объявил зампред ЗАО «Бакинский метрополитен» Хидаят Мамедов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, сейчас на станции проводится наладка эскалаторов.

«На станции уже завершилась установка новых эскалаторов. Мы стараемся по возможности быстрее сдать станцию в пользование пассажирам», - сообщил Мамедов.

Он также добавил, что в следующей году завершается строительство еще одной станции метро с условным названием "B3".

«В настоящее время на этой территории продолжаются ремонтно-строительные работы», - сказал заместитель директора метрополитена.

Мамедов также отметил, что в вагонах старого поколения, находящихся в эксплуатации, установка кондиционеров экономически нецелесообразна, ввиду технических особенностей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новые вагоны бакинского метро (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 13:53
До конца этого года Бакметрополитен заменит 30 старых вагонов
Общество 13:06
На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляционные системы
Общество 3 июня 16:46
«Бакметрополитен» планирует работать круглосуточно (Эксклюзив)
Общество 29 мая 10:14
«Бакметрополитен» примет десять вагонов российского производства (ФОТО)
Общество 22 мая 15:31
Бакметрополитен будет работать дольше в день финального матча Лиги Европы УЕФА
Общество 17 мая 16:42
Лента новостей
Новые страны ЕС выступили с инициативой ускорить процесс расширения сообщества
Европа 14:29
Около 80% посетивших Турцию туристов прибыли воздушным транспортом – министерство
Турция 14:23
В Азербайджане для пожилых людей будут созданы центры дневного обслуживания
Общество 14:13
В Канаде запретили содержать в неволе дельфинов и китов
Другие страны 14:12
MGM Production проводит в Баку акцию "Июнь – месяц детей"
Интересное 14:06
В Турции незначительно сократилось количество авиарейсов
Турция 14:00
В Ташкенте состоялась презентация книги профессора Хафиза Пашаева «Манифест одного посла» (ФОТО)
Общество 14:00
Бакинская текстильная фабрика готовится к экспорту в Европу
Бизнес 13:55
Новые вагоны бакинского метро (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 13:53