Минэкологии предлагает помечать пригодные для купания пляжи

12 июня 2019 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерством экологии и природных ресурсов готовит проект с целью обозначения пригодных для купания пляжей и улучшения их экологического состояния.

Об этом сказала в среду Тренд глава пресс-службы минэкологии Ирада Ибрагимова.

По ее словам, согласно проекту, предлагается водружение голубых флагов и установка мусорных контейнеров на пригодных для купания пляжах :

"В мире пользуются такой практикой и существует традиция воодружения голубого флага на пляжах, отвечающих экологическим стандартам. В ряде стран мира воодруженный голубой флаг служит повышению имиджа пляжа".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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