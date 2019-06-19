В Азербайджане увеличится зарплата порядка 160 тысяч учителей

БАКУ /Trend/ - Новые успешные результаты социальных реформ Президента Ильхама Алиева, важные шаги, предпринимаемые в сфере социальной защиты, охватывают и учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Так, с первого сентября 2019 года ежемесячная заработная плата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, увеличится в среднем на 20 процентов.

Распоряжение охватит порядка 160 тысяч учителей, и позволяет довести их среднемесячную зарплату до 650 манатов. Для обеспечения этого роста из государственного бюджета дополнительно будет выделено 240 миллионов манатов, для сентября-декабря этого года - 73 миллионов манатов.

Напомним, что 18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, по которому с первого сентября 2019 года ежемесячная заработная плата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, увеличится в среднем на 20 процентов.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.

Согласно распоряжению, с первого сентября 2019 года ежемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, а также работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, увеличится в среднем на 20 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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