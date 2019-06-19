В Азербайджане место работы сменили 1775 учителей

19 июня 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало результаты электронного замещения по конкурсу смены мест работы учителей, работающих по бессрочному договору в общеобразовательных школах, входящих в систему министерства, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

По результатам электронного замещения место работы сменили 1 775 учителей.

Для участия в конкурсе электронную регистрацию прошли 11 913 кандидатов, 6462 кандидата подтвердили электронное заявление, были приняты заявления у 6 271 кандидата.

Прошедшие через конкурс учителя 24-26 июня должны представить необходимые документы (документ, подтверждающий личность, документ о высшем или среднем образовании и приложение к нему, оригинал трудовой книжки, выписку из приказа о прекращении трудового договора с прежнего места работы) в Центр человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования, и подтвердить смену места работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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