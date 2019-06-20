Продолжается реконструкция автодороги Лянкяран-Лерик (ФОТО)

20 июня 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Лянкяран-Лерик протяженностью 55 километров продолжаются работы по реконструкции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Двухполосная дорога реконструируется согласно третьей технической категории.

Работы планируется завершить по графику - в конце этого, начале следующего года.

На последнем этапе реконструкции на дороге будет построено шесть автобусных остановок, установлены дорожные знаки, информационные щиты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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