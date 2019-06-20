Продолжается реконструкция автодороги Лянкяран-Лерик (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Лянкяран-Лерик протяженностью 55 километров продолжаются работы по реконструкции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Двухполосная дорога реконструируется согласно третьей технической категории.
Работы планируется завершить по графику - в конце этого, начале следующего года.
На последнем этапе реконструкции на дороге будет построено шесть автобусных остановок, установлены дорожные знаки, информационные щиты.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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