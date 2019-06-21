Лидер телекоммуникационного сектора Азербайджана вступает в новую цифровую эру своей деятельности - президент Azercell Вахид Мурсалиев

БАКУ /Trend Life/ - Лидер телекоммуникационного сектора Азербайджана и основной выбор пользователей мобильной связи Azercell вступает в новую цифровую эру своей деятельности, сказал СМИ президент компании Azercell Вахид Мурсалиев на презентации новой идентичности бренда Azercell в Центре Центра Гейдара Алиева, сообщает Trend.

«Мир меняется, все время появляются новые технологии, происходит цифровизация, и мы решили также внести новшество в корпоративное лого, которая соответствует всем требованиям динамичного телеком-рынка. Мы и дальше будем стараться держать лидирующие позиции на рынке и предоставлять нашимабонентам высококачественные услуги. У нас подготовлена новая миссия и стратегия дальнейшей эффективной деятельности в области мобильной связи и интернета, будем и дальше предлагать инновационные и цифровые технологии, чтобы удовлетворять всем потребностям клиентов», - отметил Вахид Мурсалиев.

По словам президента компании Azercell, новый логотип воплощает в себе новый стиль и новое направление, и над его созданием работала одна из мировых компаний Saffron. Компания также представила свой новый девиз «Создай цифровой мир».

«В этом году мы также заинтересованы в реализации пилотной версию 5G - пятого поколения мобильной связи, телекоммуникационный стандарт связи нового поколения, который уже приобретает большое значение не только в мире мобильной связи, но и в глобальном масштабе. Мы хотим донести до наших абонентов, что Azercell не будет только предоставлять услуги мобильной связи, но выходит на более высокий цифровой и инновативный уровень», - добавил Вахид Мурсалиев.

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись Asan İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей «İnvestors İn People».

(Автор: Вугар Иманов)

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