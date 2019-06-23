Азербайджанский дзюдоист Оруджев победил армянина и вышел в полуфинал Евроигр

БАКУ /Trend/ - Во второй день соревнований по дзюдо в рамках вторых Европейских игр азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (до 73 кг.) в четвертьфинале одолел армянского соперника Фердинанда Карапетяна и вышел в полуфинал соревнований, сообщает Trend.

Напомним, что Оруджев на старте одолел дзюдоиста из Монако Седрика Бесси, а затем прошел итальянского спортсмена Фабио Басиле.

Другой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг.) на старте одолел венгра Миклоша Унгвари, а затем прошел израильтянина Дина Якова Гемера. В четвертьфинале спортсмен проиграл представителю Греции Георгиосу Азоидису и в утешительном блоке встретится с Фердинандом Карапетяном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.