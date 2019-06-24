В Баку открылся Форум молодых профессионалов Всемирного наследия

24 июня 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялось открытие Форума молодых профессионалов Всемирного наследия, сообщает в понедельник Trend.

Ректор университета, профессор Гюльчохра Мамедова объявила мероприятие открытым.

Отмечая важность форума, Мамедова сказала, что он позволяет представить миру богатое культурное наследие Азербайджана.

Ректор также сказала, что в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий культурному наследию Азербайджана нанесен огромный ущерб. «На форуме нас будет возможность проинформировать об этом представителей 30 стран», - сказала Мамедова.

Затем выступил министр культуры Абульфас Гараев, рассказавший о значимости форума для мира. Он подчеркнул, что этот форум предоставляет молодежи возможность приобрести новый опыт. «Молодежь обсудит важные вопросы, проведет обмен мнениями и опытом. Форум будет способствовать появлению новых идей», - сказал министр.

Затем было озвучено видеообращение директора Центра Всемирного наследия М. Рослера, адресованное участникам форума. Отмечая важность форума, Рослер в обращении выразил признательность Азербайджану за проведение мероприятия на высоком уровне.

Затем между министерством культуры и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах образования, инноваций, науки, повышения квалификации и занятости.

Отметим, что форум проходит 24 июня - 2 июля на тему «Всемирное наследие: Новые идеи для глобальных вызовов». Первые четыре дня форума пройдут в Университете архитектуры и строительства, администрации «Ичеришехер», заповеднике «Гобустан» и историческом Габала-Исмаиллы-Лагиджском регионе.

При участии местных и иностранных экспертов будет проведен ряд презентаций. В завершение участники форума представят на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия свою Декларацию.

Напомним, что 30 июня – 10 июля в Баку пройдет 43-я сессия Комитета Всемирного наследия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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