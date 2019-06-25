По случаю Дня Вооруженных Сил Азербайджана будут организованы показательные выступления военных оркестров

Баку. /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил Азербайджана сегодня с 18:30 до 20:30 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.
Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны
Оркестры будут выступать:
- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);
- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азнефть);
- на Площади фонтанов;
- в Парке Гейдара Алиева (рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы);
- в Парке Зарифы Алиевой;
- в Парке офицеров
(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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