Мария Стадник выиграла золотую медаль на II Европейских играх

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник выиграла золотую медаль на проходящих в Минске II Европейских играх

Как передаёт в пятницу Trend, спортсменка, выступающая в категории 50 кг, в финале встретилась с украинкой Оксаной Ливач

Стадник одержала победу со счётом 7:1

Отметим, что Мария начала борьбу с четвертьфинала и в первой же встрече одолела польскую соперницу за 52 секунды, пройдя в полуфинал. Одержав уверенную победу над турецкой спортсменкой, лидер сборной вышла в финал.

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