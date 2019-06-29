На Евроиграх "Минск - 2019" два азербайджанских борца одержали победу, один потерпел поражение

29 июня 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трое азербайджанских греко-римских борцов выступили в 1/8 финала Евроигр "Минск - 2019"

Как сообщает Trend, Ислам Аббасов (87 килограммов) встретился с сербским борцом Николаем Добревым, и, победив противника со счетом 8:0, вышел в 1/4 финала, где его соперником станет венгерский борец Виктор Лоренц.

Орхан Нуриев (97 килограммов) проиграл австрийскому спортсмену Даниэлю Гастлю со счетом 2:7.

Сабах Шариати (130 килограммов) одолел хорвата Анте Милковича со счетом 3:0. Его соперником в 1/4 финала станет Якоб Каджая из Грузии.

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