Гендиректор ЮНЕСКО посетила Гобустанский заповедник (ФОТО)

30 июня 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Азербайджан для участия в 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минкультуры.

Гендиректор Одрэ Азуле и председатель Организационного комитета, созданного в связи с 43 сессией Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфас Гараев побывали в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике.

Гости осмотрели экспонаты, которые демонстрируются в музее, созданном на территории заповедника, и наскальные рисунки в заповеднике.

Гости, оставшиеся довольными знакомством с поселением древнего человека, поинтересовались проведенными на территории исследовательскими работами и историческими экспонатами.

Гости также с интересом посмотрели выступление детей и молодежи, которые выступали на втором республиканском фестивале-конкурсе "Гавалдаш".

Гендиректор ЮНЕСКО отметила, что увиденное ею в Гобустане создало у нее наглядное представление о культурном наследии Азербайджана.

"Гобустан - место, объединяющее в себе очень интересную и большую историю. То, что я увидела здесь, создало у меня очень приятные впечатления. После того как я ознакомилась с музеем и древними рисунками на этой территории, мне полностью стало понятно, почему Гобустан введен именно в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия продолжится до 10 июля.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через сайты ЮНЕСКО и ООН.

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия примут участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

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