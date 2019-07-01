Начался визит руководителей ведущих азербайджанских СМИ в Москву (ФОТО)

1 июля 2019 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При содействии Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана началась программа визита в Москву делегации из 12 представителей ведущих средств массовой информации.

Планируется встреча делегации с журналистскими организациями в редакциях ведущих СМИ, передает Trend со ссылкой на фонд.

Программа визита началась первого июля со встречи в посольстве Азербайджана в России.

Посол Полад Бюльбюльоглу в своем вступительном слове одобрительно отозвался об идее визита журналистов в Россию. Он отметил, что развитие связей между представителями прессы обеих стран, послужит обоюдным интересам. Он также проинформировал делегатов о совместных программах Азербайджана и России, добавив важность поддержки этих программ со стороны средств массовой информации.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана , руководитель делегации Вугар Сафарли рассказал о целях визита, а также о текущем состоянии СМИ в Азербайджане и деятельности фонда. Сафарли отметил, что очень важна поддержка, как России, так и Азербайджана, в деле развития связей между журналистами обоих стран.

Следующая встреча состоялась в информагентстве "ИТАР-ТАСС". Члены делегации ознакомились с рабочей обстановкой в агентстве. После этого состоялась встреча с главным редактором Максимом Филимоновым, в ходе которой, стороны обменялись мнениями по поводу вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Отметим, что в составе делегации главный редактор "Халг газети", член наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Гасан Гасанов, генеральный директор информационного агентства "Trend" Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, председатель профсоюзов журналистов, зампредседателя совета прессы Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты "Баку хебер" Айдын Гулиев, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев, зампредседателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рашад Насиров, заместитель главы редакции информагентства "Азертадж" Азиз Мамедов, главный редактор газеты "Новое время" Шакир Агаев, главный редактор газеты "Каспий" Ильгар Гусейнов.

Программа визита завершится четвертого июля.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское бюро по туризму организовало медиа-тур для ведущих мировых СМИ
Туризм 30 мая 16:45
В Ереване началась потасовка между полицейскими и сотрудниками компании "Спайка"
Южный Кавказ 8 апреля 13:09
В Азербайджане награждены 109 журналистов
Общество 18 марта 14:20
Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ
Беларусь 12 марта 12:35
Фонд развития СМИ Азербайджана будет оплачивать издательские расходы ежедневных общественно-политических газет
Общество 6 марта 12:19
Новые условия финансирования СМИ в Азербайджане окажут положительное влияние на деятельность прессы - главный редактор
Политика 12 февраля 22:12
Лента новостей
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Россия 21:31
В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе
В мире 21:07
Президент Ильхам Алиев внес изменения в список услуг центров DOST
Политика 19:32
Шелковый путь в Шеки - мистический и волшебный мир победы Добра над Злом (ФОТО)
Культура 19:16
Вилаят Эйвазов: Азербайджанская полиция оправдывает оказанное ей доверие, оставаясь верной долгу
Политика 18:53
Индийский текстиль готов конкурировать с турецким в Азербайджане
Экономика 18:36
В Грузии продолжаются акции протеста
Грузия 18:31
Пусть каждый на 10 минут почувствует себя в инвалидной коляске – проект в Баку (ФОТО)
Социум 18:20
В Тегеране могут закрыться 11 школ
Общество 18:12