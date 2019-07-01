Начался визит руководителей ведущих азербайджанских СМИ в Москву (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При содействии Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана началась программа визита в Москву делегации из 12 представителей ведущих средств массовой информации.

Планируется встреча делегации с журналистскими организациями в редакциях ведущих СМИ, передает Trend со ссылкой на фонд.

Программа визита началась первого июля со встречи в посольстве Азербайджана в России.

Посол Полад Бюльбюльоглу в своем вступительном слове одобрительно отозвался об идее визита журналистов в Россию. Он отметил, что развитие связей между представителями прессы обеих стран, послужит обоюдным интересам. Он также проинформировал делегатов о совместных программах Азербайджана и России, добавив важность поддержки этих программ со стороны средств массовой информации.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана , руководитель делегации Вугар Сафарли рассказал о целях визита, а также о текущем состоянии СМИ в Азербайджане и деятельности фонда. Сафарли отметил, что очень важна поддержка, как России, так и Азербайджана, в деле развития связей между журналистами обоих стран.

Следующая встреча состоялась в информагентстве "ИТАР-ТАСС". Члены делегации ознакомились с рабочей обстановкой в агентстве. После этого состоялась встреча с главным редактором Максимом Филимоновым, в ходе которой, стороны обменялись мнениями по поводу вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Отметим, что в составе делегации главный редактор "Халг газети", член наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Гасан Гасанов, генеральный директор информационного агентства "Trend" Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, председатель профсоюзов журналистов, зампредседателя совета прессы Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты "Баку хебер" Айдын Гулиев, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев, зампредседателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рашад Насиров, заместитель главы редакции информагентства "Азертадж" Азиз Мамедов, главный редактор газеты "Новое время" Шакир Агаев, главный редактор газеты "Каспий" Ильгар Гусейнов.

Программа визита завершится четвертого июля.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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