В Баку в рамках 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО приняты решения по образцам естественного и культурного наследия

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжило свою работу пленарное заседание 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, посвященное охране национальной собственности. Заседание прошло под председательством министра культуры Азербайджана Абульфас Гараев, сообщает Trend.

В начале без обсуждений был принят подготовленный секретариатом пункт, связанный со смешанным наследием в арабских странах. Затем были обсуждены проблема Охридского озера в Северной Македонии и угрозы для естественно-культурного положения в его окрестностях. В связи с этим был выслушан отчет, подготовленный Комитетом всемирного наследия. Несмотря на принятие во время 40-й и 41-й сессий решения, в Охридском озере не проведены необходимые работы по консервации.

Было отмечено, что в случае, если не будут учтены рекомендации Комитета всемирного наследия, то озеро необходимо включить в список объектов, столкнувшихся с угрозой.

Делегация Северной Македонии озвучила свою позицию. Была дана информация о положительных сдвигах в вопросе Охридского озера. Представители соседних стран - Венгрии и Албании также поддержали позицию Северной Македонии и добавили, что вместе несут ответственность за ситуацию в связи с озером.

Следующий вопрос был связан с охраной уникальной естественной среды зоны кратера Хгоронгоро в Танзании. Страны-члены ЮНЕСКО, а также представители İCOMOS озвучили свои мнения.

Очередным вопросом, вызвавшим интерес, стало состояние буферной зоны вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясеви. Представители Кыргызстана и Азербайджана подтвердили, что проводимые в городе Туркестан работы по благоустройству не нанесут какой-либо ущерб памятнику. Была высоко оценена работа, проделанная правительством Казахстана, и подтверждено, что строительные работы ведутся вдали от мавзолея. Не было необходимости включать этот мавзолей в список памятников, находящихся под угрозой.

Во время обсуждений представитель ICOMOS порекомендовал расширить зону консервации вокруг мавзолея Ходжы Ахмеда Ясеви. Представитель Международного союза архитекторов подчеркнул необходимость охраны мавзолея в связи с развитием города Туркестан. В заключении предложения были учтены в разрабатываемом проекте.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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