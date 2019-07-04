В Азербайджане состоится приемный экзамен по II и III группам специальностей

4 июля 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) седьмого июля проведет приемный экзамен по II и III группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в 11 городах республики – Баку, Ныхчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Абитуриенты, подавшие заявления, с первого июля могут распечатать пропускной экзаменационный лист с сайте ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11:00, и продлится три часа.

За 15 минут до начала экзамена пропускной режим завершается, и пришедшие после этого участники не допускаются в здание, где проводится экзамен. К зданию, где начнется экзамен, необходимо прийти в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.

Идя на экзамен, при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и пропускной экзаменационный лист. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними абитуриент на экзамен не допускается. В отношении абитуриентов, у которых при входе в здание будут обнаружены мобильный телефон, конспект и другие вспомогательные средства, будет составлен акт, и они не будут допущены к экзамену.

В экзамене ожидается участие 28 699 абитуриентов: 11134 абитуриентов II группы и 17 565 – III группы. Из них 26523 человек закончили азсектор (II группа - 10107, III группа – 16416 человек), 2176 человек – русский сектор (II группа - 1027, III группа – 1149 человек).

116 абитуриентов - граждане иностранных государств.

Самый старший абитуриент 1963 года, самый молодой – 2004 года рождения.

В Баку экзамен будут сдавать 12 608 абитуриентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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