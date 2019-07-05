Минтруда: Национальная обсерватория сыграет важную роль в осуществлении реформ в области рынка труда, занятости и социальной защиты населения

5 июля 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об учреждении Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты населения" при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана" позволяет, на основе международного опыта, формирование совершенной системы мониторинга и прогнозирования для принятия эффективных решений в области занятости населения и социальной защиты в Азербайджане. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно указу, "Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты населения" со статусом публичного юридического лица при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, которая будет осуществлять оценку текущей ситуации, изучение тенденций развития и проведение мониторингов в сферах рынка труда и социальной защиты, подготавливать анализы и прогнозы для принятия эффективных управленческих решений в этих сферах, будет учреждена в двухмесячный срок.

Учреждение совершенной системы, учитывая как количественные, так и качественные параметры рынка труда, для оценки текущей ситуации на рынке труда страны, является одним из приоритетов государственной политики по занятости населения. Этот вопрос находит отражение в "Стратегии по занятости Азербайджана в 2019-2030 годах" и в ряде других государственных документов. До учреждения такой системы в нашей стране долгое время изучался опыт развитых стран, велось тесное сотрудничество с ведущими международными организациями, а также осуществлялось продолжительное сотрудничество с Европейским фондом образования.

Как сообщили в министерстве, Обсерватория будет осуществлять точную оценку трудового рынка, путем сбора необходимой информации о рынке труда, а также прозрачного и качественного проведения исследований.

В то же время Обсерватория будет охватывать сферу социальной защиты, в том числе выполнять работу по обширному анализу, точному прогнозированию в этой сфере. Таким образом, на институциональной основе она окажет свою поддержку в направлении создания совершенного сегмента управления в системе социальной защиты.

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты сыграет важную роль в осуществлении реформ в области труда, занятности и социальной защиты, а также в эффективной и целенаправленной организации программ трудового рынка и социальной защиты.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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