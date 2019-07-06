БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 26-30 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла

Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды - 22-23 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, возможны ливни и град. Ветер западный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 30-35 градусов тепла, в горах - ночью 12-17, днем - 19-24 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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