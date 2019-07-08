Ректор БГУ в эфире «QəbuldASAN» ответил на вопросы студентов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев стал гостем программы «QəbuldASAN» радиостанции «ASAN Radio», сообщает Trend со ссылкой на БГУ. Программа, автором и ведущим которой был Эмин Мусеви, транслировался в прямом эфире радио и на официальной странице БГУ в соцсети Facebook.

Эльчин Бабаев отметил распоряжение Президента Ильхама Алиева о 100-летии БГУ, праздновании юбилея вуза в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, проведении в «Baku Crystal Hall» мероприятия «БГУ-100 День выпускника».

Говоря о новой стратегии развития университета - 5.0, ректор подчеркнул, что проводится работа в направлении коммерциализации образования, исследований, инноваций и научных знаний, усовершенствования социальной жизни и международных связей.

В связи со смертью профессора Ширмамеда Гусейнова Эльчин Бабаев говорил о богатом наследии исследователя истории печати, которому принадлежат бесценные заслуги в развитии нашей современной журналистики. Ректор подчеркнул, что Ширмамед муаллим был одним из приверженцев идеологии азербайджанства, ему принадлежат особые заслуги в изучении наследия основателей Азербайджанской Демократической Республики, и эта работа на факультете журналистики будет продолжена.

Говоря о международных связях университета, ректор отметил важность программы двойного диплома по специализации магистатуры «Европейское право» между Вюрцбургским университетом Германии и БГУ. Высоко оценив совместную подготовку кадров с 2012 года, Эльчин Бабаев отметил, что 50 выпускникам БГУ уже вручены дипломы Вюрцбургского университета. Ректор, упомянув про подготовку кадров на ступени доктора философии в области права БГУ с Университетом Галле-Виттенберга, отметил, что в этом вузе Германии в настоящее время проводят исследования два докторанта БГУ. По словам ученого, вскоре начнется реализация программы двойного диплома с Университетом Лион-2 Франции по специальности магистратуры «Право интеллектуальной собственности».

Слушатели, большей частью студенты и их родители, задавали свои вопросы через официальную страницу «ASAN Radio»в Facebook, посредством номера радиостанции в мессенджере WhatsApp и городской телефонной связи. Для предоставления ответов на вопросы, которые не уложились в 50-минутную программу «QəbuldASAN», а также рассмотрения обращений, требующих разбирательств, ректор Эльчин Бабаев провел прием в университете. Многие обращения рассмотрены на месте, для решения некоторых других проблем соответствующим структурам даны поручения.

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