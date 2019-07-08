CNN: Азербайджанский город Шелкового пути стал частью Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ/Trend/ - Новостное агентство CNN опубликовала статью, посвященную историческому центру Шеки и Ханскому дворцу, которые ныне включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается в статье, в 19 веке город Шеки, стоящий на Великом шелковом пути через северо-западный Азербайджан, был международным центром производства шелка.

«Сегодня это один из самых живописных городов Азербайджана, с каменной мостовой и средневековой архитектурой. Шеки долго был вне поля зрения туристов, но это может скоро измениться, так как в июле 2019 года его исторический центр и Ханский дворец были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - говорится в статье.

В материале далее отмечается, в одном из пяти караван-сараев города, расположенного высоко в горах Кавказа останавливались купцы, бредущие со своими караванами товаров в Тбилиси или Баку.

«Эти придорожные гостиницы когда-то были рассыпаны вдоль Шелкового пути, но и сегодня, туристы, приезжающие в Азербайджан - в 2018 году в стране было зарегистрировано 2,8 миллиона иностранных туристов - могут отдохнуть в аутентичном караван-сарае 18-го века, в отеле “Юхары караван-сарай”.

Арочные кирпичные потолки в номерах и небольшие окна говорят о том что летом нет необходимости в кондиционированном воздуха, хотя, как сообщается, зимой может быть немного холодно», - отмечается в материале.

Далее, в статье отмечается, что в нескольких шагах от холма находится главная туристическая достопримечательность Шеки, летний дворец шекинских ханов, которые правили этим уголком Кавказа в период между 1743 и 1819 годами.

«Это двухэтажное здание, построенное в конце 18 века, имеет потрясающе богатый интерьер и экстерьер. Русское дерево, французское закаленное стекло, османская керамика и иранские зеркала - все это присутствует в конструкции этого восхитительно-пропорционально архитектурного совершенства. Фасад в богато разукоашен мозаикой из разноцветного стекла в обрамлении деревянной решетки, называемой “шебеке”, собранной без гвоздей или клея. Образцы мастерства “шебеке” можно встретить по всему Шеки. Внутри его шесть комнат полностью покрытые сложными фресками с изображением цветов, фауны, сражений и сцен охоты», - говорится в материале.

Как отмечается, Шеки имеет долгую историю религиозного разнообразия со множеством церквей и мечетей в регионе.

«В нескольких километрах к северу от города церковь Киш, построенная в первом веке нашей эры, и действующая до недавних пор, как кавказская албанская церковь, является одной из старейших в стране», - говорится в материале CNN.

Далее, в материале отмечается, что на главных улицах Шеки расположены сувенирные магазины, в которых продаются керамика, самовары и шарфы, изготовленные из фирменного продукта города - шелка.

Вне города дороги, по которым когда то пролегал Шелковый путь, все еще заполнены торговцами, говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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