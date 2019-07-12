Скорость ветра в Баку достигла 22 м/c

БАКУ/Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались в Азербайджане сегодня.

Как сообщили Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно данным на 21:00 скорость западного ветра в Нафталане составила 30-34 метров в секунду, в Тертере 25-30 метров в секунду, в Шамкире 22 метров в секунду, в Барде 22 метров в секунду, в Евлахе 17-20 метров в секунду, в Мингячевире 17 метров в секунду, в Сумгайыте 18 метров в секунду, в Баку 22 метров в секунду.

Около 20:05 в Гейгеле и окрестных деревнях выпал град.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.