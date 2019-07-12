Скорость ветра в Баку достигла 22 м/c

12 июля 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались в Азербайджане сегодня.

Как сообщили Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно данным на 21:00 скорость западного ветра в Нафталане составила 30-34 метров в секунду, в Тертере 25-30 метров в секунду, в Шамкире 22 метров в секунду, в Барде 22 метров в секунду, в Евлахе 17-20 метров в секунду, в Мингячевире 17 метров в секунду, в Сумгайыте 18 метров в секунду, в Баку 22 метров в секунду.

Около 20:05 в Гейгеле и окрестных деревнях выпал град.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ИВ: Сильный ветер обесточил села в южном регионе Азербайджана
Общество 10 июля 10:56
Правительство Узбекистана поощрила производителей ВИЭ льготами
Энергетика 22 мая 11:49
В Пекине шквалистый ветер привел к гибели четырех человек
Китай 20 мая 07:09
Сильный северный ветер повалил деревья в Баку
Происшествия 8 марта 13:33
В Сумгайыте на автомобиль упало дерево
Происшествия 17 января 17:29
На Корсике объявили красный уровень метеотревоги из-за сильных ветров
Европа 9 декабря 2018 10:51
Лента новостей
Посол: Экономические и культурные связи Франции и Азербайджана находятся на высоком уровне
Политика 22:25
В отеле в Сомали произошел взрыв
В мире 22:18
США считают проблемой получение Турцией С-400
В мире 21:43
Минобороны Азербайджана: США никогда не продавали нам оружие
Политика 21:15
Финал футбольного турнира Carlsberg Summer Cup пройдет 14 июля
Азербайджан 21:10
Представители акции «Стоп Ненскра» обратилась к банкам с призывом остановить финансирование строительство ГЭС в Грузии
Финансы 21:05
Посол: Франция за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 20:54
Бакинское транспортное агентство предупредило водителей
Общество 20:35
В Бакинском главном таможенном управлении заработал "Друг МСБ" (ФОТО)
Экономика 20:16