Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

16 июля 2019 13:17 (UTC+04:00)

16 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Французские компании стремятся к ненефтяному сектору страны; Страна наблюдает увеличение роста ВВП; ЕС остается основным инвестором в стране; Российская промышленная компания планирует выйти на местный рынок и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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