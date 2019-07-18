Вероятность геомагнитной бури в ближайшие дни незначительна

18 июля 2019 22:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Шемахинская астрофизи́ческая обсерватория имени Насреддина Туси обнародовало прогноз для метеочувствительных людей, передает Trend.

Как сообщили в Шемахинской астрофизической обсерватории, на видимом диске Солнца не наблюдались пятна,

Ожидается, что в течение 18-20 июля солнечная активность останется на очень низком уровне. В целом, прогнозируется спокойствие в течение прогнозного периода.

В сообщении отмечается, что 18-19 июля вероятность магнитной бури оценивается менее 5, 20 июля - менее 1 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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