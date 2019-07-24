EYOF Баку 2019: Надеемся завоевать «золото» в командном зачете – российские гимнастки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Российские гимнастки Виктория Листунова и Ирина Комнова надеются завоевать золотую медаль в командном зачете на соревнованиях по спортивной гимнастике, проходящих в рамках в XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019.

«В Баку выступаю впервые, впечатление от зала великолепные, здесь очень комфортно. Для нас были созданы все условия, было достаточно времени на подготовку и адаптацию», - сказала Листунова.

Российская гимнастка отметила, что планирует совершить прогулку по городу. «Хотим прогуляться по Баку, посетить Старый город (прим.- Ичери Шехер), знаем, что там проходили съемки фильма «Бриллиантовая рука»», - добавила она.

Комментируя свое выступление на соревнованиях Ирина Комнова, отметила, что переволновалась, вследствие чего упражнения на бревне и брусьях у нее не получились.

«Пытаюсь справиться с волнением, но пока не получается. На тренировках эту программу выполняла нормально. Соревнования в рамках Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019 – важный этап, потому что соревнования такого рода мы еще не проходили. Условия в Арене гимнастики в Баку отличные, все снаряды очень хорошие», - сказала Комнова.

Говоря о том, что на вчерашних соревнованиях мужская сборная России завоевала серебряную медаль, гимнастки выразили надежду, что женская сборная в командном зачете сегодня завоюет «золото».

В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019 в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан сегодня на соревнованиях представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019 проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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