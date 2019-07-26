В соревнованиях по атлетике на "EYOF Баку 2019" определились победители в 11 дисциплинах

БАКУ /Trend/ - В Баку 25 июля завершилась вечерняя сессия четвертого дня соревнований по атлетике XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает Trend.

В беге на 200 метров среди мужчин первое место занял итальянец Федерико Джуклиэлми. На втором месте представитель Дании Тарзана Каманга-Дирбак, на третьем - поляк Оливер Вдовик.

В беге на 200 метров среди женщин победу одержала спортсменка из Ирландии Рашидат Аделеке. "Серебро" досталось венгерке Мире Косзеги, французская спортсменка Серена Коуси завоевала "бронзу".

В беге на дистанцию 400 метров с препятствиями золотую медаль завоевала испанка Сальма Селете Параллуело с результатом 55,95 секунды. Серебряную медаль завоевала представительница Норвегии Андреа Рут (59,05 секунды). Замыкает первую тройку Маделин Абега (59,28 секунды).

В беге на 400 метров среди мужчин "золото" завоевал швед Эмиль Йоханссон. "Серебро" досталось польскому спортсмену Патрику Гзегорзевичу, бронзовую медаль завоевал представитель Венгрии Атилла Молнар.

В беге с препятствиями на 2000 метров среди женщин победительницей стала Бланка Доерфель. Второе место заняла венгерка Грета Варга, третье - спортсменка из Норвегии Сигрид Алвик.

В соревнованиях по метанию молота среди мужчин золотую медаль завоевал представитель Болгарии Валентин Андреев (82,72 метра). Серебряную медаль завоевала немецкая спортсменка Мерлин Хуммель (81,06 метра). "Бронзу" получил француз Жан-Баптисте Брукселле (78,44 метра).

В соревнованиях среди девушек в многоборье победу одержала представительница Финляндии Сага Ваннинен. Норвежка Хенриетте Йаегер завоевала "серебро", греческая спортсменка Анастасия Драгомирова - "бронзу".

В прыжках в длину среди девушек первое место заняла украинка Мария Горелова. Представительница Норвегии Миа Лиен завоевала "серебро", финская спортсменка Неа Ленто - "бронзу".

В дисциплине в прыжках с шестом среди женщин победу одержала немецкая спортсменка Сара Фогель. Серебряную медаль завоевала Клара Фернандес. Датчанка Клара Скривер Лоесл и шведка Ребека Кругер были удостоены бронзовых медалей.

В дисциплине в прыжках с шестом среди мужчин "золото" завоевал француз Антони Аммирати. Серебряную медаль завоевал представитель Финляндии Йухо Аласаари, бронзовую медаль - белорусский спортсмен Димитрий Марфушкин.

Отметим, что в беге на дистанцию 100 метров с препятствиями среди девушек представительница Азербайджана Айана Сеюшова (с результатом 17,19 секунды), в прыжках в высоту - Ляман Гусейнова (1,49 метра), а также в беге на 800 метров среди мужчин Вахид Керимов выбыли из борьбы.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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