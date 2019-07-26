Гюндюз Исмайылов: Пресечена попытка ввоза и распространения в Азербайджане 19 книг, пропагандирующих радикализм

БАКУ/Trend/ - Пресечена попытка ввоза и распространения в Азербайджане 19 наименований книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами на коллегиальном заседании, посвященном итогам первой половины 2019 года и предстоящим задачам, передает в пятницу Trend .

Зампредседателя сообщил, что за первые шесть месяцев 2019 года в Азербайджане зарегистрированы 32 религиозные общины (31 исламская и одна неисламская). Таким образом, общее число религиозных общин в стране достигло 940, из которых 907 – исламские, 33 - неисламские.

Исмайылов отметил, что за отчетный период были осуществлены превентивные меры по пресечению ввоза в страну, печати и распространения радикальной литературы, которая противоречит национальному самосознанию азербайджанского народа.

"Для пресечения попыток ввоза в страну литературы религиозного содержания, которая пропагандирует религиозную нетерпимость, неприязнь, ненависть, экстремизм и радикализм, были сделаны конкретные шаги. За отчетный период Государственный комитет, на основании обращений, ознакомившись с 1452 наименованиями книг религиозного содержания, пресек ввоз и распространение в Азербайджане 19 наименований книг, которые пропагандируют религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм. Ознакомившись с 104 наименованием религиозной литературы, представленной для издания в стране, шесть из них были сочтены целесообразными для печати», - сказал Исмайылов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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