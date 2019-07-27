Сборная Турции по дзюдо завоевала путевку в финал EYOF Baku 2019

БАКУ /Trend/ - На смешанных командных соревнованиях по дзюдо на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале EYOF Baku 2019 турецкая команда завоевала путевку в финал, сообщает в субботу Trend.

Одержав в четвертьфинале победу над Италией (4:0) и в полуфинале - над Грузией (4:0), команда Турции вышла в финал.

В решающем поединке соперником сборной Турции будет команда России.

Сборная России в четвертьфинале нанесла поражение Венгрии (4:1), а в полуфинале - Германии ( 4:2).

За бронзовые медали будут бороться Италия с Германией и Венгрия с Грузией.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль EYOF Baku 2019 проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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