В Азербайджане утвержден учебный план для профильных классов лицеев и гимназий

31 июля 2019 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об "Утверждении образцового учебного плана для профильных классов лицеев, школ-лицеев и гимназий на 2019-2020 учебный год"

Как сообщили в среду Trend из министерства, приказ подписан с целью обеспечения организации и регулирования учебного процесса в лицеях, школах-лицеях и гимназиях.

Согласно приказу, с целью эффективной организации профильных предметов, часы, отведенные внеклассным упражнениям в учебных планах, используются в установленном порядке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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