Сегодня день азербайджанского алфавита и азербайджанского языка

1 августа 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 1 августа - День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

С 1 января 1929 года в Азербайджане применялся алфавит на основе латинской графики, с 1 января 1940 года было принято решение перейти на кириллицу. Инициатива по возвращению к латинской графике была выдвинута в 1990-х годах.

1 августа 1990 года была создана Комиссия по алфавиту. Новый алфавит был утвержден и начал применяться в 1992 году. 9 августа 2001 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ, согласно которому 1 августа было объявлено Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Язык - это не только средство общения, но и история, литература и культура. Каждый азербайджанец, независимо от страны проживания, должен помнить и пропагандировать свой родной язык, религию, национальные обычаи и традиции. Особое значение имеет также осуществление мер по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве. Указ Президента Ильхама Алиева от 17 июля 2018 года «О ряде мер по обеспечению более широкого использования азербайджанского языка в электронном пространстве» играет особую роль с точки зрения дальнейшего расширения сферы применения азербайджанского языка.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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