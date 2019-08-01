ВОЗ: Азербайджан предпринимает серьезные шаги для укрепления системы здравоохранения

1 августа 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает серьезные шаги для укрепления системы здравоохранения, в частности, сферы первичных медицинских услуг.

Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи на мероприятии по результатам визита международной миссии, посетившей страну для поддержки азербайджанского правительства в связи с изменениями в системе здравоохранения, сообщает в четверг Trend.

Харманджи напомнила, что в страну приехала миссия, состоящая из специалистов ВОЗ, которая будет оказывать поддержку азербайджанскому правительству в связи с изменениями в системе здравоохранения. Миссия прикладывает усилия для модернизации и укрепления сферы первичных медицинских услуг.

Касаясь причин смертности в Азербайджане, она отметила, что показатель смертности по неинфекционным заболеваниям среди населения в возрасте 30-70 лет в Азербайджане составляет 22%.

Она подчеркнула, что основными факторами смерти являются повышение сахара в крови и кровяного давления, лишний вес и курение.

«Поэтому одним из важных факторов регулирования этими болезнями и уменьшения смертельных случаев является увеличение доступности первичных медицинских услуг», - сказал представитель ВОЗ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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