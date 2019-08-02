Еще два бакинских пляжа объявлены небезопасными для купания

БАКУ /Trend/ - Бузовнинский и Шувеланский пляжи объявлены загрязненными с микробиологической точки зрения, сообщает в пятницу Trend.

Причиной загрязненности этих пляжей является функционирование центров отдыха на этих территориях, неправильное управление ими сточными водами и выброс их в море. Пляжи были объявлены грязными после мониторингов и микробиологических анализов, проведенных соответствующим управлением министерства экологии и природных ресурсов на пляжных территориях с 25 июля по 1 августа.

Загрязненными с микробиологической точки зрения также являются пляжи на территориях Сумгайыта, Новханы, Бузовна, Шувелана, Тюркана, Говсана, Шихово, Сахиль, Яламы, Сеидлер, Истису (Мугтадир), Набрани, Лянкярана и Астары.

В Баку и на Абшеронском полуострове чистыми считаются пляжи в Бильгя, Нардаране, Пиршаги, Загульбе и Мардакане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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