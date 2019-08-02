В Азербайджане сегодня сдают тестовый экзамен кандидаты в директора школ

2 августа 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинается тестовый экзамен в рамках приема на работу директоров общеобразовательных школ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Экзамены проходят в Азербайджанском техническом университете.

В тестовом экзамене ожидается участие более 2000 кандидатов.

В конкурсе могут участвовать лица с высшим образованием по педагогической специальности или в сфере управления, имеющие не менее пяти лет педагогического стажа (в случае наличия научной степени или научного звания – три года) и занимающиеся в настоящее время педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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