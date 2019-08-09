В праздничные дни газовый оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" (газовый оператор Азербайджана) в связи с праздником Гурбан 12 и 13 августа 2019 года будет работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой ПО.

С целью обечпечения бесперебойного и качественного снабжения потребителей газом, а также усиления контроля над системой газоснабжения осуществляются необходимые меры, говорится в сообщении.

Кроме того, будет усилена деятельность круглосуточных call-центров 185 и 104. В соответствующих отделах Объединения, Бакинском региональном департаменте по эксплуатации газа, Cумгайытском газоэксплуатационном участке, региональных управлениях по эксплуатации газа будут организованы круглосуточные дежурства.

(Текст: Турал Гараджаев)

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