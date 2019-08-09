В связи с праздником Гурбан банки Азербайджана будут работать в усиленном режиме

9 августа 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По рекомендациям Палаты надзора над финансовыми рынками азербайджанские банки во время праздника Гурбан (12 и 13 августа - нерабочие дни) будут работать в усиленном режиме.

Целью является обеспечение комфортного доступа населения и многочисленных туристов к банковским услугам, передает в пятницу Trend со ссылкой на палату.

С целью обеспечения доступности услуг по обмену валюты в праздничные дни в Баку, Гяндже и Ленкорани будут действовать 54 филиала и отдела 21 банка. В том числе 12 филиалов и отделов восьми банков в Баку будут работать круглосуточно.

В праздничные дни также будет действовать особая группа мониторинга, состоящая из сотрудников палаты надзора над финансовыми рынками. По поводу возможных вопросов и проблем можно позвонить на горячую линию Палаты. Контактное лицо-координатор Азер Гулуев

E-mаil: azar.guluyev@fimsa.az;

Телефон: (070) 922-29-99

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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