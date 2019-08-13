В Баку состоится ответная встреча "Карабаха" с APOEL

13 августа 2019 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА агдамский футбольный клуб "Карабах", представляющий Азербайджан, проведет ответную встречу с кипрским APOEL, передает во вторник Trend.

Матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

Отметим, что в первой встрече, которая состоялась на прошлой неделе в Никосии, "Карабах" одержал победу со счетом 1:2.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакметрополитен принял меры по предотвращению повышенной плотности пассажиропотока в связи с игрой “Карабах” - APOEL (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 12:31
"Аякс" и ПАОК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Спорт 7 августа 00:33
Лига Чемпионов: "Карабах" одержал важную победу на выезде
Общество 6 августа 23:00
Футбольный клуб «Карабах» вышел в следующий этап Лиги Чемпионов УЕФА
Общество 31 июля 23:41
Определились потенциальные соперники "Карабаха" в еврокубках
Общество 31 июля 09:13
Лига Чемпионов: "Карабах" сыграл вничью на выезде
Общество 25 июля 01:06
Лента новостей
Российский завод модернизирует медное производство в Узбекистане
Бизнес 12:37
Бакметрополитен принял меры по предотвращению повышенной плотности пассажиропотока в связи с игрой “Карабах” - APOEL (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 12:31
Госслужба Азербайджана обратилась к водителям
Общество 12:31
В Иране считают, что задержанный в Гибралтаре танкер скоро могут освободить
Другие страны 12:16
Сократился внешнеторговый оборот Грузии
Финансы 12:08
Автобус со школьниками рухнул в реку на западе Индии
Другие страны 12:00
Казахстан начал экспорт бензина после снятия запрета
Энергетика 11:49
Узбекистан, Таджикистан и Китай запустят транспортный коридор
Бизнес 11:45
Внутренний долг Грузии увеличился
Финансы 11:42