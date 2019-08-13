На конкурсе «Кубок моря-2019» проведена артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели

13 августа 2019 20:29 (UTC+04:00)

В ходе этапа «Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб», проводимого на военно-морском полигоне в Каспийском море, экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе «Кубок моря-2019», выполнили упражнение «Артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели», передает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.

В ходе выполнения упражнения в качестве морской цели был использован специально оборудованный корабельный щит. Стрельбы велись из артиллерийских установок на расстоянии около 3000 метров.

Согласно решению международной судейской бригады, команда России с 40 баллами заняла первое, команда Азербайджана с 36 баллами – второе, команда Казахстана с 33 баллами – третье, команда Ирана с 18 баллами – четвертое места.

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