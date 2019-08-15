Обнародованы результаты последних проверок Государственной дорожной полиции Азербайджана

15 августа 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное управление дорожной полиции города Баку продолжило месячник "Чистый воздух" в связи с обеспечением на территории столицы требований закона "О защите атмосферного воздуха”, в частности запрете на эксплуатацию транспортных средств, превышающих установленные нормы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Как сообщил Trend начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с 1 по 15 августа совместно с сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов на улицах и проспектах столицы и на девяти предприятиях проведены мероприятия по улучшению экологической обстановки и предотвращению вредных выбросов транспортных средств.

В рамках мероприятий проведены проверки девяти автозаправочных предприятий и автосервисов, проверен 101 автомобиль. У четырех обследованных автомобилей обнаружено превышение норм содержания вредных веществ в отработанных газах двигателя. В ходе проверки количество оксида углерода в этих автомобилях было доведено до нормы и разрешена их последующая эксплуатация.

Асадов сообщил, что за 15 дней в ходе проверок сотрудниками ГДП было проверено 280 транспортных средств, и было установлено, что у 43 автомобилей количество вредных веществ в отработавших газах превышает норму. Составлен административный протокол в отношении владельцев этих автомобилей. Также руководителям предприятий даны обязательные для исполнения указания по устранению выявленных в ходе проверок нарушений и недостатков.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов
Общество 3 августа 2018 18:03
Акция "Чистый воздух" в Азербайджане
Общество 30 июля 2015 10:13
«Bank of Baku» и Государственная дорожная полиция проводят праздничную акцию для женщин-водителей (ФОТО)
Бизнес 7 марта 2013 16:06
Лента новостей
Малайзийская Petronas готова расширить свое присутствие в Туркменистане
Энергетика 12:46
ЦБ Бразилии впервые за 10 лет начнет продажу долларов, чтобы стабилизировать курс реала
Другие страны 12:46
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Экономика 12:44
Финрегулятор Азербайджана поддерживает переход к безналичному обществу
Финансы 12:42
Августовское обострение у азербайджанской оппозиции - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:37
Рост розничной торговли в Казахстане превысил 5%
Бизнес 12:36
Утверждено участие исполнителей на церемонии открытия ЧМ по художественной гимнастике
Общество 12:32
Азербайджан лидирует по объему прямых иностранных инвестиций в Грузию
Финансы 12:31
Подведены итоги Каспийского экономического форума в туркменской Авазе
Туркменистан 12:20