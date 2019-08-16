Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

16 августа 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра в основном без осадков, ветер умеренный юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона ветер умеренный юго-восточный. На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды - 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана 17 августа в основном без осадков, но утром в некоторых горных районах местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 32-37 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 21-26 градусов тепла.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане ожидается до 37 градусов тепла
Общество 15 августа 14:07
За вырубку деревьев в Хатаинском районе Баку оштрафован руководитель малого предприятия (ФОТО)
Общество 14 августа 16:02
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 14 августа 13:14
Завтра в Азербайджана будет солнечная погода
Общество 13 августа 13:48
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Общество 11 августа 13:17
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 10 августа 15:01
Лента новостей
В Баку незначительно выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки
Бизнес 13:25
Рыночная власть ОПЕК ослабнет по трем ключевым причинам
Энергетика 13:20
Эти территории в Баку переданы столичному метрополитену
Общество 13:15
Популярности почтовых онлайн услуг в Казахстане превысила 10%
ИКТ 13:06
В Каспии обнаружены обломки потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана
Политика 13:03
В Баку незначительно подешевело вторичное жилье
Бизнес 13:01
Замглавы МИД РФ обсудил в КНДР ситуацию на Корейском полуострове и трехсторонние проекты
Другие страны 13:01
Численность населения Азербайджана выросла на 0,4%
Общество 12:48
Товарооборот между Турцией и Сирией сократился почти на $2 млн
Турция 12:41