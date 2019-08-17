В Сабунчинском районе приостановлена работа цеха по производству молочной продукции (ФОТО)

17 августа 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает осуществлять меры, направленные на обеспечение пищевой безопасности на территории Азербайджана и защиту прав потребителей.

Как сообщили в субботу Trend в АПБ, в Агентство поступила информация о том, что в цехе по приему и переработке молока по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, 2578-й квартал, принадлежащему, физическому лицу Мамедову Расифу Алибей оглу, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.

На основании поступившей информации в цехе был проведен рейд. Было обнаружено, что здесь в антисанитарных условиях перерабатывается молоко и производятся молочные продукты под торговой маркой "Лерик". Не смотря на то, что на этикетке указано, что продукция произведена из натурального коровьего молока, фактически было установлено, что в процессе изготовления используется сухое молоко и тем самым грубо нарушаются права потребителей. Также было установлено, что в процессе производства используются маргарин Sun 23 и пищевая добавка E 235 "Натамицин" (консервант), а на этикетке в связи с этим нет никакой информации.

На основании выявленных недостатков работа цеха остановлена, а образцы продукции отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности. Расследование по факту продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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